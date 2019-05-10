В столице открылся парк 2800-летия Еревана

Парк 2800-летия Еревана, расположенный рядом с мэрией Еревана, уже открыт для граждан и туристов. Как передает «Арменпресс», первыми посетителями парка, созданного при финансировании благотворительного Фонда “Семья Варданян”, стали премьер-министр Армении Никол Пашинян, мэр Еревана Айк Марутян, меценаты Микаел и Карен Варданян и другие высокопоставленные лица.

“Это подарок городу от Микаела и Карена Варданянов. Изначально планировалось вложить около 1 млн долларов, но в конце сумма достигла 5 млн 300 тысяч долларов. То есть в процессе все было сделано на самом высоком уровне. Естественно, мэрия всячески содействовала семье Варданян, и сегодня мы имеем парк самого высокого уровня”, - сказал мэр Айк Марутян.

Главным предусловием со стороны Микаела и Карена Варданянов является то, что парк остается собственностью общины Ереван, и на территории парка запрещается какая-либо предпринимательская деятельность. Кроме застройки парка, благотворительный Фонд “Семья Варданян” возлагает на себя также и расходы по уходу и охране парка в течение 99 лет, начиная с 2019 года.