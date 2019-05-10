Наводнение в Кахети - подтоплены десятки домов

Десятки частных домов в Ахметском и Телавском районах (регион Кахети) подтопило в результате наводнения, вызванного проливным дождем, сообщает Первый канал.

Как рассказали Sputnik Грузия местные жители, сильный дождь начался накануне приблизительно в 22:30 по тбилисскому времени и не прекращался всю ночь. По их словам, весна в Кахети в этом году выдалась довольно дождливой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

К этому времени известно, что больше всего пострадали жители сел Бабанеури, Лечури, Пшавели и Руиспири.

Проливной дождь создал проблемы и в Панкисском ущелье. В селах Дуиси, Джокола и Халацани повреждены дороги, затоплены приусадебные участки.