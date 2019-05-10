Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Наводнение в Кахети - подтоплены десятки домов


Десятки частных домов в Ахметском и Телавском районах (регион Кахети) подтопило в результате наводнения, вызванного проливным дождем, сообщает Первый канал.

Как рассказали Sputnik Грузия местные жители, сильный дождь начался накануне приблизительно в 22:30 по тбилисскому времени и не прекращался всю ночь. По их словам, весна в Кахети в этом году выдалась довольно дождливой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

К этому времени известно, что больше всего пострадали жители сел Бабанеури, Лечури, Пшавели и Руиспири.

Проливной дождь создал проблемы и в Панкисском ущелье. В селах Дуиси, Джокола и Халацани повреждены дороги, затоплены приусадебные участки.





Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1932 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1220 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1126 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1118 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1112 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации