В Армении выросло число оправдательных приговоров

В Армении число оправдательных приговоров в 2018 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Это было обусловлено также и декриминализацией некоторых дел в результате повышения низкого порога ряда видов наркотиков. Как передает «Арменпресс», об этом в НС, сказал генпрокурор Армении Артур Давтян, отвечая на вопрос депутата от партии “Процветающая Армения” Артура Григоряна о том, какова динамика.

“По сравнению с прошлым годом у нас небольшое увеличение оправдательных приговоров. В прошлом году по сравнению с предыдущим годом у нас было существенное снижение. В рамках всех судебных актов число оправдательных приговоров колеблется в пределах 4-6%. Согласно нашему анализу, причиной прошлогоднего результата было то, что в прошлом году решением правительства были изменены размеры наркотических средств и по части достаточного количества наркотиков был поднят минимальный порог”, - сказал Давтян и отметил, что ряд дел, находящихся в суде, деяния ряда лиц, поданных в суд за незаконное хранение наркотиков, фактически декриминализированы.

Давтян подчеркнул, что у прокуратуры отношение к оправдательным приговорам очень четкое. Каждый оправдательный приговор становится предметом обсуждения, как минимум, в результате применения вышестоящих механизмов. При выяснении, что причиной оправдательного приговора стали нарушения, допущенные в межсудебном производстве, например, использование недопустимых доказательств, заведомо неправильное правовое качество деяния и т.д., то допустившие это, в обязательном порядке получают, как минимум, дисциплинарные взыскания. Однако во всех тех случаях, когда причиной оправдательных приговоров стала оценка доказательств, оспариваемые правовые решения и т.д., то в этих условиях нет проблем ответственности. Давтян отметил важность проведения публичного судебного разбирательства, в результате которого суд сам решает, достаточно ли доказательств.

Согласно сообщению о деятельности прокуратуры РА за 2018 год число оправдательных приговоров в 2018 году по сравнению с 2017 годом, увеличилось на 59, а число оправданных - на 61. Судами Армении вынесено 202 судебных акта о полном или частичном оправдании относительно 241 лица, из которых 212 (88.0%) приобрели полный статус оправданного, а 29 (12.0%) - статус частично оправданного. В 2017 году было составлено 143 судебных акта о полном или частичном оправдании относительно 180 лиц, из которых 142 (78,9%) приобрели полный, а 38 (21,1%) - статус частично оправданного. В течение 2016 года судами Армении было вынесено 160 судебных актов по полному или частичному оправданию относительно 187 лиц, из которых 140 получили статус полностью оправданного, а 47 - статус частично оправданного.

Из вынесенных 202 судебных актов о полном или частичном оправдании 104 (96) полностью, 8 частично, по состоянию на 30 декабря 2018 года вступили в законную силу акты для 119 лиц / 108 полностью, 11 частично. Случаи обвинений в преступлениях малой тяжести и средней тяжести были наиболее распространенными среди обвиняемых.