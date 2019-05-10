Армянские спасатели пройдут переподготовку в России

10 сотрудников спасательной службы МЧС РА в Российской Федерации, в рамках сотрудничества Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования и спасательной службы примут участие в курсах переподготовки.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, с 13 по 30 мая 2019 года спасатели в городе Сочи примут участие в курсах по региональной поисково-спасательной программе “Горная подготовка”.

В тренинге примут участие представители Центра по проведению спасательных работ специального назначения (ЦНПАИК), управления спасательных сил (УСС), областных спасательных управлений Армавира, Арарата, Гегаркуника и Котайка.

Директор спасательной службы, полковник с/с Артак Наапетян проводил и пожелал успехов армянским спасателям.