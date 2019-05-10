В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

По словам представителя полиции, группа детей подорвалась на придорожном фугасе, который был установлен боевиками для атаки на афганских силовиков. Возраст погибших не сообщается, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.