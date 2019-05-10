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CNN: Челси Мэннинг освободили из-под стражи


Информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, который ранее принял решение сменить пол и теперь носит имя Челси, освобожден из-под стражи в Вирджинии. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, Челси Мэннинг провела в тюрьме 62 дня. Она была взята под стражу в начале марта, когда отказалась дать показания перед присяжными в суде по делу о деятельности WikiLeaks. Причиной отказа от дачи показаний стала неуверенность Мэннинг в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных заседателей.

CNN отмечает, что Мэннинг вновь предстанет перед присяжными 16 мая. Если она откажется давать показания, она может быть признана виновной в неуважении к суду и снова помещена под стражу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.

 




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