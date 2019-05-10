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В Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера, в связи с Тройным праздником, пройдет ряд мероприятий


В Национальной детской библиотеке им. Хнко Апера в мае ожидается ряд мероприятий, посвященных Тройному майскому празднику - Победе в Великой Отечественной войне, освобождению Шуши, созданию Армии обороны Арцаха,  и созданию Первой Республики.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национальной детской библиотеки им. Хнко Апера, в рамках Тройного майского праздника в библиотеке состоится просмотр видеофильма, посвященного армянской армии и выставка “Первая Республика Армения”. Посетители библиотеки им. Хнко-Апера получат возможность принять участие в чтении вслух “Армянская армия глазами детей”, послушать песни, посвященные майским победам и принять участие в обсуждении  “Уроки мужества”.




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