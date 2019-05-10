Время в Ереване: 11:07:36,   10 Май

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений в ходе ремонтных работ на улицах Гюмри


В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется расследование для выяснения обстоятельств предполагаемых злоупотреблений, выявленных  в рамках программы “Мониторинг участия во имя благоустроенных и качественных дорог в Гюмри”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в Следственном управлении Ширакской области был получен итоговый анализ программы “Мониторинг участия во имя благоустроенных и качественных дорог в Гюмри”, представленной общественной организацией 17 апреля 2019 года в прокуратуру Ширакской области. В результате исследований, проведенных с 1 июля 2018 года членами наблюдательной группы указанной организации, в ходе ремонтных работ на ряде улиц города Гюмри были обнаружены отклонения от установленных нормативов.

По данному факту в Следственном управлении Ширакской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 308 и ч. 1 ст. 214 УК РА.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1927 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1216 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1124 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1116 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1110 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации