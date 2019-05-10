Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту злоупотреблений в ходе ремонтных работ на улицах Гюмри

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении ведется расследование для выяснения обстоятельств предполагаемых злоупотреблений, выявленных в рамках программы “Мониторинг участия во имя благоустроенных и качественных дорог в Гюмри”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в Следственном управлении Ширакской области был получен итоговый анализ программы “Мониторинг участия во имя благоустроенных и качественных дорог в Гюмри”, представленной общественной организацией 17 апреля 2019 года в прокуратуру Ширакской области. В результате исследований, проведенных с 1 июля 2018 года членами наблюдательной группы указанной организации, в ходе ремонтных работ на ряде улиц города Гюмри были обнаружены отклонения от установленных нормативов.

По данному факту в Следственном управлении Ширакской области возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 308 и ч. 1 ст. 214 УК РА.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.