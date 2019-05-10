ABC: Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну

Глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC.

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на естественный спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Разработка аппарата, как подчеркнул Безос, "велась на протяжении трех лет". По его словам, Blue Moon сможет совершать мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 т, при этом на его крыше можно будет разместить луноход. Глава Amazon также заявил, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.