Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп принял решение о выдвижении Патрика Шанахана на пост главы министерства обороны, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Шанахана на пост министра обороны, учитывая то, какую пользу этот человек уже принес стране, и его умение руководить", - говорится в ее заявлении.

В настоящее время Шанахан - и.о.главы Пентагона.

Сара Сандерс подчеркивает, что, по мнению Дональда Трампа, Патрик Шанахан за месяцы работы на этом посту доказал, что может эффективно руководить оборонным ведомством страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Его кандидату теперь должен будет утвердить сенат США.

В июле 2017 года он стал первым заместителем министра обороны США. С января текущего года исполняет обязанности шефа Пентагона в связи с уходом в отставку Джеймса Мэттиса. До этого Шанахан в течение 31 года работал на корпорацию Boeing.

D апреле 2016 года был назначен старшим вице-президентом этой компании.