В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США

Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.

"Соединенные Штаты повысили пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на сумму около $200 млрд. Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры", - говорится в заявлении ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне проводится 11-й раунд переговоров по торговле между КНР и Соединенными Штатами. "Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций", - подчеркивается в документе.