Землетрясение в Армении: сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла

10-го мая сего года, в 09:21 по местному времени (в 05:21 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА на глубине 10 км. зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,8, с географическими координатами 39.290 северной широты и 46.030 восточной долготы (10 км к югу от Дастакерта, РА).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Гехи силой 3 балла.