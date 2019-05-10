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Пентагон и Сеул согласились в оценке испытаний ракет КНДР


Испытанные в четверг КНДР ракеты преодолели более 300 км, причем летели по баллистической траектории, заявили в Пентагоне. Представитель Пентагона Дейв Истберн пояснил в заявлении, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в итоге в океан.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что эта оценка несильно отличается от данных Сеула. По версии южнокорейского военного командования, речь шла о двух баллистических ракетах малой дальности: одна пролетела 270 км, а вторая - 420 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пуски баллистических ракет в КНДР - нарушение резолюций СБ ООН.

В четверг стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично дал приказ о старте учений по испытанию "оружия большой дальности". Предполагается, что именно в ходе этих учений и были проведены пуски ракет.

Наблюдатели полагают, что такие испытания - признак того, что в Пхеньяне недовольны отсутствием прогресса на переговорах с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

 

 




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