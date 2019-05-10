Захарова прокомментировала смерть Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть журналиста Сергея Доренко.

Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг в Москве в возрасте 59 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили" - написала она в Facebook.

Сергей Доренко умер в Москве 9 мая на 60-м году жизни. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего он попал в аварию на Земляном валу в центре столицы.

Предварительной причиной смерти журналиста врачи назвали острую сердечную недостаточность. Об этом РИА Новости сообщил в четверг источник в медицинских кругах.