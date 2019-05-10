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СМИ: в результате землетрясения в Японии пострадали два человека


По меньшей мере два человека пострадали на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего там в пятницу сильного землетрясения магнитудой 6,3. По данным телеканала NHK, в городе Ойта 79-летний мужчина упал с 2,5-метровой лестницы в своем саду и получил серьезные ушибы головы. 40-летняя женщина в городе Кирисима также получила травмы, которые потребовали госпитализации.

В городе Миядзаки в результате землетрясения поврежден водопровод, сейчас его работу восстанавливают. На юге острова Кюсю также есть обрывы линий электропередачи, без электроэнергии временно оказались примерно 1,7 тыс. семей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время сообщений о крупных разрушениях, сбоях в работе коммунальных или транспортных систем не поступало. Атомные станции на острове работают в нормальном режиме.

Очаг землетрясения, которое произошло в 08:48 по местному времени (02:48 мск), залегал на глубине 20 км у побережья префектуры Миядзаки на юго-востоке острова Кюсю.

 

 

 




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