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США увеличили до 25% пошлины на китайские товары


Решение американской администрации о поднятии пошлин с 10% до 25% на китайские товары на $200 млрд вступило в силу. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По его данным, Китай, как ожидается, выступит с ответным шагом.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с американскими коллегами - министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером. Встреча продолжится в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

 

 

 

 




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