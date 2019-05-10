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СК раскрыл случай убийства 30-летней женщины: задержан один человек


В результате необходимых следственных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе Масиса Араратского областного следственного управления Следственного комитета Республики Армения, раскрыт случай убийства 30-летней женщины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, по предварительным данным,  9 мая 2019 г. в 00:45 в Масисское отделение полиции поступило сообщение о том, что в МЦ Масиса была доставлена избитая молодая женщина, которая, по всей вероятности, уже была мертва.

Сразу в больницу выехала оперативно-следственная группа.

При осмотре места происшествия на левом заднем сиденье автомобиля марки “Мицубиси Паджеро Ио”, припаркованного у входа в приемную МЦ Масиса, было обнаружено тело женщины со следами насилия.

По данному факту в следственном отделе Масиса Араратского областного следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, дело поручено следственной группе.

В результате следственных действий выяснилось, что потерпевшая - 30-летняя женщина, у которой, по предварительным данным, не было постоянного места жительства.

В результате предпринятых следственных и оперативно-розыскных мероприятий выяснен ряд обстоятельств происшествия, в том числе личность предполагаемого преступника, который является жителем Армавирской области 1993 года рождения. Он был задержан по подозрению в совершении  убийства и дал признательные показания о том, что вечером 8 мая 2019 году на территории, прилегающей к селу Айнтап Араратской области, он резиновой трубкой, деревянной дубинкой и другим предметами избил свою 30-летнюю давнюю знакомую, которая скончалась вследствие полученных телесных повреждений, после чего он на своей машине доставил ее тело в МЦ Масис. При участии 26-летнего молодого человека был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены резиновая труба, сломанная деревянная дубинка, вещи, предположительно принадлежащие потерпевшей, следы крови и другие.

Были изъяты одежды потерпевшей и подозреваемого, взяты образцы, назначен ряд экспертиз.

Следствие продолжается.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.




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