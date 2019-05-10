В НС продолжается очередное четырехдневное заседание

В Национальном собрании Республики Армения продолжаются очередные четырехдневные заседания. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания 10 мая включен ряд вопросов.

Будет продолжено обсуждение сообщения “О деятельности прокуратуры Республики Армения за 2018 год”. Депутаты зададут вопросы генеральному прокурору.

На голосование также будет поставлен ряд проектов, обсужденных на предыдущем заседании.