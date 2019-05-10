Если некоторые попытаются превратить Арцах в очаг контрреволюции, народ Арцаха превратит его в очаг революции: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал разговоры о том, что некоторые пытаются превратить Арцах в очаг контрреволюции.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении.

“В прессе много пишут, что некоторые пытаются превратить Арцах в очаг контрреволюции. Поделюсь своими впечатлениями от последнего визита в Арцах. Если некоторые попытаются превратить Арцах в очаг контрреволюции, народ Арцаха превратит его в очаг революции”.