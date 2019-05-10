Предстоящие на 10 мая события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Будут проведены внеочередные выборы членов Совета старейшин общины Ехегнут Армавирской области. Вопрос включен в повестку заседания правительства 10 мая.

В преддверии 16-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” состоится пресс-конференция. Директор фестиваля “Золотой абрикос” Асмик Ованнисян, руководитель международного отдела фестиваля Варвара Ованисян, дизайнер официального логотипа фестиваля Вильям Карапетян представят подробности программы фестиваля.

Депутат парламентской фракции ППА Сергей Багратян обсудит тему занятия Гагика Царукяна бизнесом. Напомним, что партия “Гражданское решение”выступила с инициативой лишения Гагика Царукяна мандата.

С журналистами встретится председатель Лиги защиты водителей Тигран Ованнисян. Он обратится к забастовке пассажироперевозчиков.

11 мая в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна состоится премьера. Будет представлен балетный спектакль “Пять букв”. Балетное представление в одном действии посвящено погибшему артисту балета, 23-летнему Ваагну Маргаряну. На сегодняшней пресс-конференции будут представлены подробности.

Союз писателей примет учеников школ Котайка и Гегаркуника и Еревана. Они встретятся с современными армянскими писателями.

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