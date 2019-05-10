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Серж Саркисян посетил Арцах, воздал дань уважения и дал интервью телекомпании


В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и мира, 27-летию Армии обороны Арцаха и освобождения Шуши, 9 мая третий президент Республики Армения Серж Саркисян вместе со своими многочисленными боевыми товарищами, арцахцами, в том числе и представителями молодого поколения посетил Мемориальный комплекс Степанакерта, возложил венок и цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне и к могилам погибших в Арцахской освободительной войне. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе третьего президента Армении. Сержа Саркисяна сопровождал  внук. Третий президент РА, по просьбе корреспондента Общественного телевидения Арцаха, в мемориальном комплексе представил свои воспоминания и впечатления, как лицо, внесшее свой неоспоримый вклад в дело освобождения Шуши и в Арцахской освободительной войне, удостоившееся звания Героя Арцаха.

Третий президент посетил также Шуши, возложил цветы к памятнику своему боевому другу - национальному герою Армении, герою Арцаха Вазгену Саркисяну и воздал дань уважения его памяти.

Серж Саркисян вместе с арцахцами и всеми нашими соотечественниками, находящимися в Арцахе, в столице Степанакерте отпраздновал победы.

Интервью Сержа Саркисяна арцахскому Общественному телевидению Арменпресс представляет полностью.

Полный текст интервью на армянском читайте на сайте armenpres.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/974270.html




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