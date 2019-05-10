Премьер-министр Пашинян отправился на работу на велосипеде

Премьер-министр Никол Пашинян отправился на работу на велосипеде. Премьер-министр опубликовал запись и видеоматериал об этом на своей странице в Facebook. “В прошлый раз я приезжал на работу на революционном велосипеде, а в этот раз – на контрреволюционном”, - написал Пашинян.