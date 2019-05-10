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Европейские индексы - 09-05-19


МОСКВА, 10 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.69% и составил 11973.92 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.93% и составил 5313.16 пункта, британский FTSE снизился на 0.87% и составил 7207.41 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1233.05 пункта.




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