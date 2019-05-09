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Азиатские индексы - 09-05-19


ТОКИО, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.93% и составил 21402.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.38% и составил 1550.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.48% и составил 2850.95 пункта, а HANG SENG снизился на 2.39% и составил 28311.07 пункта.




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