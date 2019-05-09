Азиатские индексы - 09-05-19

ТОКИО, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.93% и составил 21402.13 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.38% и составил 1550.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.48% и составил 2850.95 пункта, а HANG SENG снизился на 2.39% и составил 28311.07 пункта.