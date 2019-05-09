Состоялась встреча председателя НС Республики Арцах с председателем НС Республики Армения

9-го мая председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян принял прибывшего в Степанакерт по случаю Тройного праздника председателя парламента Республики Армения Арарата Мирзояна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС Арцаха, председатель парламента Республики Арцах поздравил с праздником коллег из НС Республики Армения во главе с Араратом Мирзояном, отметив важность визита парламентской делегации РА в эти дни. Говоря о важности этого дня, председатель парламента Республики Арцах отметил, что победа Шуши придала новую ценность победе в Великой Отечественной войне, подчеркнув необходимость передачи ценностей поколениям.

Председатель Национального собрания РА Арарат Мирзоян поздравил армянский народ с Тройным праздником и подчеркнул вклад соотечественников в победе, одержанной в Великой Отечественной войне, а также важность освобождения Шуши и формирования армии Арцаха в современной армянской истории.

Во время встречи председатели двух парламентов обсудили повестку дня предстоящего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС Республики Армения – НС Республики Арцах в Ереване.