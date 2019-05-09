Гюмри станет центром проведения общегосударственных торжеств по случаю Дня независимости

Глава аппарата премьер-министра РА Эдуард Агаджанян сообщил, что центром проведения общегосударственных торжеств по случаю 28-летия Независимости 21 сентября 2019г. станет Ширакская область, в частности – культурная столица Армении Гюмри.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Отныне значительная часть ежегодных мероприятий в честь Дня независимости будет сосредоточена в одной из 10 областей Армения. Будем стимулировать равномерное развитие и внутренний туризм», - написал он.