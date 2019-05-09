Норберто Бриаско-Белекян стал автором голевого паса

Член национальной сборной Армении нападающий НорбертоБриаско-Белекян стал автором голевого паса.

Как передает Арменпресс, в 6 туре розыгрыша Кубка Либертадореса «Уракан» встречался с венесуэльской «Депортиво Лара» и выиграл со счетом 3:0.

НорбертоБриаско-Белекян был в стартовом составе, стал автором голевого паса и был заменен на 80 минуте.

По итогам этого тура «Уракан» с 4 очками занял последнее место и покинул турнир