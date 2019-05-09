Президент Армении Армен Саркисян участвовал в шествии «Бессмертного полка». Шествие было организовано патриотическо общественной организацией «Бессмертный полк Армении» совместно с Министерством обороны РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, цель шествия – сохранение памяти о значении Тройного праздника и передача ее грядущим поколениям.

В руках у участников шествия были фотографии героев Великой Отечественной, Арцахской освободительной и Апрельской четырехдневной войн.

Шествие «Бессмертного полка» состоялось и в других городах и селах Армении.