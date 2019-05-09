Армен Саркисян участвовал в шествии «Бессмертного полка»
Президент Армении Армен Саркисян участвовал в шествии «Бессмертного полка». Шествие было организовано патриотическо общественной организацией «Бессмертный полк Армении» совместно с Министерством обороны РА.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, цель шествия – сохранение памяти о значении Тройного праздника и передача ее грядущим поколениям.
В руках у участников шествия были фотографии героев Великой Отечественной, Арцахской освободительной и Апрельской четырехдневной войн.
Шествие «Бессмертного полка» состоялось и в других городах и селах Армении.
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