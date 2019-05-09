На Красной площади прошел Парад Победы

На Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 74-летию победы в Великой Отечественной войне.

Старт мероприятию дали традиционные соова «Внимание!. Говорит и показывает Москва! Смотрите и слушайте Красную площадь. В ознаменование 74-летия победы в Великой Отечественной войне – Парад Победы!»

Как передает Арменпресс, под звуки песни «Священная война» знаменосцы батальона почетного караула вынесли флаг России и легендарный флаг Победы, который бойцы водрузили над Рейхтагом.

Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. В этом году они впервые совершили объезд парадного строя на кабриолетах Aurus российского производства.

В параде приняли участие 35 пеших расчетов, более 130 единиц вооружения и военной техники. Всего были задействованы около 13 000 военнослужащих. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.