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В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео


В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин встретится с госсекретарем США Майком Помпео, который посетит Сочи с визитом 13-14 мая, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На следующей неделе 14 мая в Сочи пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Мы не исключаем. Будут переговоры Помпео с Лавровым", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.




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