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Возглавляемая Араратом Мирзояном делегация в Степанакерте приняла участие в празднествах по случаю Майских праздников


Возглавляемая спикером НС РА Араратом Мирзояном делегация    9 мая  в Степанакерте  приняла  участие  в  празднествах по случаю Майских праздников

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, глава  парламента  Армении воздал дань памяти павших в  Арцахской  войне  в мемориале  в Степанакерте  и у  памятника Вазгену  Саркисяну  в  Шуши.

Сегодня  планируется встреча глав законодательных  органов  Армении и Арцаха.

 




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