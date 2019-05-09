Возглавляемая Араратом Мирзояном делегация в Степанакерте приняла участие в празднествах по случаю Майских праздников

Возглавляемая спикером НС РА Араратом Мирзояном делегация 9 мая в Степанакерте приняла участие в празднествах по случаю Майских праздников

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, глава парламента Армении воздал дань памяти павших в Арцахской войне в мемориале в Степанакерте и у памятника Вазгену Саркисяну в Шуши.

Сегодня планируется встреча глав законодательных органов Армении и Арцаха.