Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По словам представителя аэропорта, беспилотник был замечен на территории аэропорта в четверг в 07:40 по местному времени. В течение пяти минут работа аэропорта была приостановлена, взлеты и посадки самолетов не осуществлялись до 08:18 .

Сообщается, что федеральная полиция проводит расследование в связи с инцидентом. На поиски дрона был направлен вертолет. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Подобный случай произошел также в марте этого года, когда в южной части территории аэропорта Франкфурта-на-Майне был обнаружен беспилотник, в связи с чем работа воздушной гавани была приостановлена на 30 минут.

В ночь на 20 декабря 2018 года все полеты в британском аэропорту "Гатвик" были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В начале января лондонский аэропорт "Хитроу" приостановил вылетающие рейсы из-за появления беспилотника. Позже международный аэропорт Дублина также приостановил рейсы из-за появления дрона.