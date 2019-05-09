Указаний по обмену пленными еще не было, переговоры продолжаются — Давид Тоноян

Межведомственная комиссия по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших продолжает работать с целью определения – какого пленного на какого обменять с Азербайджаном.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в парке Победы министр обороны РА Давид Тоноян в ответ на замечание о заявлении министра ИД РФ Лаврова о том, что Россия поддерживает принцип обмена военнопленными «всех на всех» ради установления доверия в зоне конфликта.

«Идет конкретизация по этому вопросу, работа продолжается. На данный момент указаний пока нет. Я являюсь председателем Межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших в Армении, мы продолжаем выяснять, кого на кого будем обменивать», - сказал Тоноян.