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Указаний по обмену пленными еще не было, переговоры продолжаются — Давид Тоноян


Межведомственная комиссия   по вопросам пленных, заложников  и без вести пропавших продолжает работать с целью определения – какого пленного на  какого обменять с Азербайджаном.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в  беседе с журналистами в  парке Победы  министр обороны  РА  Давид Тоноян в  ответ на  замечание о  заявлении министра  ИД РФ  Лаврова о том, что Россия  поддерживает принцип  обмена  военнопленными «всех на всех»  ради установления  доверия  в  зоне  конфликта. 

«Идет конкретизация  по этому  вопросу, работа  продолжается. На  данный  момент указаний  пока нет. Я  являюсь председателем Межведомственной  комиссии по вопросам пленных, заложников  и без вести пропавших в Армении, мы  продолжаем выяснять,  кого на кого  будем обменивать», - сказал Тоноян.




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