Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Эдмон Марукян в вопросе возвращения Арцаха в формат переговоров считает важной роль международной общественности


Внешние  и  дипломатические  структуры  Армении должны  вести активную работу, направленную на формирование  у  международной  общественности мнение  о возвращении Арцаха к  столу  переговоров.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в беседе с журналистами в  парке Победы глава  фракции «просвещенная Армения  в  НС РА Эдмон Марукян. 

«Много было сделано заявлений  и действий  по возвращению Арцаха в  процесс переговоров. Думаю, этот вопрос будет   в  повестке  всегда. Я буду  считать это реалистичным, если будет проводиться  работа  с  международной  общественностью. Это не  Азербайджану  решать, вернуться ли Арцаху к  переговорному  столу, такое  мнение  должно сформировать международное  сообщество», - сказал Марукян, отметив, что в  таком случае Азербайджан не сможет утверждать противоположное. 

Как  считает Марукян,  МИД Армении, весь  дипломатический корпус должен работать денно и нощно, чтобы  сформировать у международного сообщества  мнение по вопросу Арцаха. В этом направлении должна работать также и парламентская дипломатия.

По мнению Марукяна, мы можем очень много  говорить о проблеме, но не должны забывать о том, что параллельно необходимо  укреплять и восстанавливать нарушенный военно-политический баланс.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1810 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1135 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1068 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1063 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1062 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации