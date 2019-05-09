Эдмон Марукян в вопросе возвращения Арцаха в формат переговоров считает важной роль международной общественности

Внешние и дипломатические структуры Армении должны вести активную работу, направленную на формирование у международной общественности мнение о возвращении Арцаха к столу переговоров.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в парке Победы глава фракции «просвещенная Армения в НС РА Эдмон Марукян.

«Много было сделано заявлений и действий по возвращению Арцаха в процесс переговоров. Думаю, этот вопрос будет в повестке всегда. Я буду считать это реалистичным, если будет проводиться работа с международной общественностью. Это не Азербайджану решать, вернуться ли Арцаху к переговорному столу, такое мнение должно сформировать международное сообщество», - сказал Марукян, отметив, что в таком случае Азербайджан не сможет утверждать противоположное.

Как считает Марукян, МИД Армении, весь дипломатический корпус должен работать денно и нощно, чтобы сформировать у международного сообщества мнение по вопросу Арцаха. В этом направлении должна работать также и парламентская дипломатия.

По мнению Марукяна, мы можем очень много говорить о проблеме, но не должны забывать о том, что параллельно необходимо укреплять и восстанавливать нарушенный военно-политический баланс.