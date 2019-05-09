Никол Пашинян направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю Дня Победы

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои сердечные поздравления по случаю нашего общего праздника – 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Этот праздник является воплощением великой победы и символом совместной борьбы и героизма народов бывшего Советского Союза. Подвиг наших отцов и дедов на фронтах Великой Отечественной войны навсегда вписан в героическую летопись наших народов, как пример мужества и стойкости для нынешних и будущих поколений.

Убежден, что наша дружба и общность ценностей, проверенные испытаниями военных лет, являются прочной основой для стратегического партнерства и союзничества России и Армении.

В этот светлый праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, Вашим близким и всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и процветания”.