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Никол Пашинян направил поздравительную телеграмму Дмитрию Медведеву по случаю Дня Победы


Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительную телеграмму председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву по случаю Дня Победы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Дмитрий Анатольевич,

Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день мы с глубочайшим уважением и благодарностью склоняем голову перед памятью поколения победителей, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.

Патриотизм и духовность, самоотверженность и чувство долга, приведшие наших отцов и дедов к победе, это те ценности, которые объединяют нас и по сей день, составляя прочный фундамент для дружбы, взаимопонимания и союзничества между нашими странами и народами.

Пользуясь представленной возможностью, желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, и Вашей семье доброго здоровья, а дружественному народу России – мира, благополучия и процветания”.

 




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