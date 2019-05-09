Пусть майские победы станут для нас опорой в деле построения сильной и мощной родины — Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня Победы и мира.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,



От всего сердца поздравляю всех нас с Днем Победы и мира,

Это день, который везде празднуется с большим воодушевлением, любовью и уважением, праздник, который символизирует завершение Великой отечественной войны и начало новой эпохи в истории человечества. Великая отечественная война не что иное, как бесконечная цепочка героизма, мужества, бесстрашных подвигов, сопряженная с ослепляющими разум ужасными преступлениями, безвозвратными потерями жизней и трагедиями, сломавшими жизни людей.

Для армянского народа Вторая мировая война всего через два десятилетия после Геноцида армян вновь стала борьбой за существование, справедливость, борьбой между добром и злом. Неся огромные потери, мы дали героев, бесчисленное количество мужественных солдат и офицеров, которые на всех фронтах войны боролись не только за собственную родину, но и за сохранение цивилизации.

По историческому совпадению мы отмечаем 9 мая также еще одно событие, имеющее жизненно важное значение. Освобождение Шуши – колыбели арцахскогоармянства, стало одним из самых героических и блестящих страниц армянской истории, и показало непоколебимую волю и дух армянского народа к свободной жизни, борьбе и победе.

Еще раз поздравляю наших дорогих ветеранов, воинов-освободителей – всех с этим значимым и победным праздником. Преклоняюсь перед памятью наших святых мучеников и героев.

Пусть майские победы станут для нас опорой в деле построения сильной и мощной родины, о которой мечтали наши деды и мечтают наши дети».