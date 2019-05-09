Время в Ереване: 11:07:36,   9 Май

Пусть майские победы станут для нас опорой в деле построения сильной и мощной родины — Никол Пашинян


Премьер-министр Армении  Никол Пашинян направил поздравительное  послание  по случаю Дня Победы и мира.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники,

От всего сердца поздравляю всех нас с Днем Победы и мира,

Это день, который везде празднуется с большим воодушевлением, любовью и уважением, праздник, который символизирует завершение Великой отечественной войны и начало новой эпохи в истории человечества. Великая отечественная война не что иное, как бесконечная цепочка героизма, мужества, бесстрашных подвигов, сопряженная с ослепляющими разум ужасными преступлениями, безвозвратными потерями жизней и трагедиями, сломавшими жизни людей.

Для армянского народа Вторая мировая война всего через два десятилетия после Геноцида армян вновь стала борьбой за существование, справедливость, борьбой между добром и злом. Неся огромные потери, мы дали героев, бесчисленное количество мужественных солдат и офицеров, которые на всех фронтах войны боролись не только за собственную родину, но и за сохранение цивилизации.

По историческому совпадению мы отмечаем 9 мая также еще одно событие, имеющее жизненно важное значение. Освобождение Шуши – колыбели арцахскогоармянства, стало одним из самых героических и блестящих страниц армянской истории, и показало непоколебимую волю и дух армянского народа к свободной жизни, борьбе и победе.

Еще раз поздравляю наших дорогих ветеранов, воинов-освободителей – всех с этим значимым и победным праздником. Преклоняюсь перед памятью наших святых мучеников и героев.

Пусть майские победы станут для нас опорой в деле построения сильной и мощной родины, о которой мечтали наши деды и мечтают наши дети».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

14:54, 03.05.2019
Просмотрели 1826 раз
Государство декриминализирует случаи реализации товаров, не выделенных акцизными марками

12:15, 05.05.2019
Просмотрели 1152 раз
Католикос  Всех Армян Гарегин  II на Крите участвует в  мероприятиях по случаю 350- летия  армянской церкви Св.Иоанна Предтечи в Ираклионе

13:24, 04.05.2019
Просмотрели 1074 раз
Армения никогда более не будет в отчаянии, и гражданин Республики Армения благодаря своей мысли, своему труду и таланту обеспечит процветание своей Родины: Никол Пашинян

19:31, 03.05.2019
Просмотрели 1071 раз
Премьер-министр Армении и госминистр ОАЭ обсудили перспективы развития двусторонних экономических связей

15:40, 03.05.2019
Просмотрели 1068 раз
Армен Саркисян обсудил с руководством Матенадарана программы, направленные на интернационализацию института и повышение его регионального значения



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации