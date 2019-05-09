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Армения остается единственным гарантом безопасности Арцаха — ЗограбМнацаканян


Армения  остается единственным гарантом безопасности Арцаха.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в беседе с журналистами в  парке Победы  министр ИД РА ЗограбМнацаканян.

«Безопасность 150 тысяч наших соотечественников для  всего армянства была и остается самой  важной  задачей карабахского урегулирования. Армения продолжает оставаться   гарантом безопасности Арцаха, и у  нас есть множество методов  и инструментов для  обеспечения  этой  функции», - сказал Мнацаканян. 

Он подчеркнул, что мандат, полученный от народа в результате выборов, позволяет правительству вести переговоры вокруг урегулирования  конфликта и искать формат мирного  разрешения.

«В нашей стране, в  нашем обществе воля  народа  выражается через выборы. И на основе  этой воли - мандату, полученному от народа в результате выборов, правительство взяло на  себя  ответственность», - добавил он.

Министр ИД РА отметил важность Тройного праздника, отметив, что собравшиеся в парке  Победы иностранные дипломаты отметили, что празднество по случаю 8 Мая – это не  просто мероприятия, а выражение  духа истинной  победы.




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