Армения остается единственным гарантом безопасности Арцаха — ЗограбМнацаканян

Армения остается единственным гарантом безопасности Арцаха.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в парке Победы министр ИД РА ЗограбМнацаканян.

«Безопасность 150 тысяч наших соотечественников для всего армянства была и остается самой важной задачей карабахского урегулирования. Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха, и у нас есть множество методов и инструментов для обеспечения этой функции», - сказал Мнацаканян.

Он подчеркнул, что мандат, полученный от народа в результате выборов, позволяет правительству вести переговоры вокруг урегулирования конфликта и искать формат мирного разрешения.

«В нашей стране, в нашем обществе воля народа выражается через выборы. И на основе этой воли - мандату, полученному от народа в результате выборов, правительство взяло на себя ответственность», - добавил он.

Министр ИД РА отметил важность Тройного праздника, отметив, что собравшиеся в парке Победы иностранные дипломаты отметили, что празднество по случаю 8 Мая – это не просто мероприятия, а выражение духа истинной победы.