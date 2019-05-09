Ален Симонян считает маловероятным формирование оппозиционного полюса вокруг Кочаряна

Вице-спикер НС РА Ален Симонян считает маловероятным, что Роберт Кочарян сумеет консолидировать оппозицию.

«Роберт Кочарян пытается сплотить вокруг себя оппозицию, однако не думаю, что это получится», - как передает Арменпресс, так он заявил в беседе с журналистами в парке Победы.

Симонян подчеркнул, соратником нынешнего руководства Армении является армянский народ, а кто где соберется, о чем будет вспоминать и о чем будет говорить – это их проблема. Он повторил, что самым большим союзником, партнером руководства Армении является армянский народ.

«Я считаю серьезным соперником парламентскую оппозицию, а то, что оскольки прошлого объединяются, чтобы спасти себя, сделанное ими – это мало волнует. Что касается того, что руководство Арцаха содействует этому делу, то мне так не кажется. Официально власть Арцаха не содействует, это делается на уровне отдельных людей во власти. Это их дело, их забота», - сказал Ален Симонян.

7 мая президент Республики АрцахБако Саакян и второй президент Аркадий Гукасян обратились к Генеральному прокурору Республики Армения Артуру Давтяну с просьбой изменить меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В ответ на письмо Генпрокуратура РА распространила заявление, в котором, в частности, говорится: “Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РА, мера пресечения может быть изменена органом, осуществляющим уголовное производство. Предварительное следствие в Специальной следственной службе РА по уголовному делу, завершенному составлением обвинительного заключения, по обвинению Роберта Кочаряна, 29 апреля 2019 года для рассмотрения по существу было направлено в суд общей юрисдикции города Еревана. Поскольку данное уголовное дело в настоящее время находится в суде общей юрисдикции города Еревана, прокуратура РА не является органом, осуществляющим производство по данному уголовному делу, следовательно, на данном этапе обсуждение президентами заявления, адресованного генеральному прокурору РА, выходит за рамки полномочий прокуратуры РА”.