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Министерство обороны стремится не балансу, а к преимуществу — Давид Тоноян


Министр обороны  РА  Давид Тоноян в  беседе с журналистами в  парке Победы прокомментировал ситуацию на границе.

«Были случаи.которые  привели к  ранениям. Мы  ответили на них соответствующим образом. Эту  активность я объясняю инженерными работами, проводимыми с обеих сторон. Вы знаете, после  зимы проводятся определенные инженерные работы, и на передовой  наблюдается активность. Армянские  ВС продолжают свою работу, обеспечивая безопасность страны», - сказал Тоноян.

Министр подтвердил свое заявление  о том, что армянская армия  серьезно вооружается.

«Для  этого у  нас есть все  возможности», - сказал Давид Тоноян.

На вопрос журналистов, восстановится ли в  результате  этих действий баланс вооружений  в  регионе, Давид Тоноян ответил: Министерство обороны  стремится не  балансу, а к преимуществу.




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