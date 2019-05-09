Министерство обороны стремится не балансу, а к преимуществу — Давид Тоноян

Министр обороны РА Давид Тоноян в беседе с журналистами в парке Победы прокомментировал ситуацию на границе.

«Были случаи.которые привели к ранениям. Мы ответили на них соответствующим образом. Эту активность я объясняю инженерными работами, проводимыми с обеих сторон. Вы знаете, после зимы проводятся определенные инженерные работы, и на передовой наблюдается активность. Армянские ВС продолжают свою работу, обеспечивая безопасность страны», - сказал Тоноян.

Министр подтвердил свое заявление о том, что армянская армия серьезно вооружается.

«Для этого у нас есть все возможности», - сказал Давид Тоноян.

На вопрос журналистов, восстановится ли в результате этих действий баланс вооружений в регионе, Давид Тоноян ответил: Министерство обороны стремится не балансу, а к преимуществу.