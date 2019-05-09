Тройной праздник отметили военным маршем в парке Победы

Победу в Великой Отечественной войне и годовщину освобождения Шуши в Ереване отметили военным маршем в парке Победы. Рано утром Парк Победы посетили президент Армении Армен Саркисян, КатоликосВсех Армян Гарегин II, мэр Еревана АйкМарутян, члены правительства, парламента и ветераны общественных деятелей. Они кланялись цветы к Вечному огню Мемориала Неизвестного солдата, воздав дань памяти павших.

Как передает Арменпресс, президент Армен Саркисян в беседе с журналистами поздравил с праздником, отметив, что в достижении майских побед свой вклад внесла не только армия, но и народы.

«Наши победы особенные, ибо это - наши национальные победы. Если вернуться на 100 лет назад – к Сардарабаду, Баш-Апарану, Первой Республике, то мы увидим, что это были национальные победы, потому что сражалась не только армянская армия, но и весь народ. То же было и во время Второй мировой войны. 300 тысяч человек из Армении отправились на фронт, 600 тысяч армян - из Советского Союза, но в победе участвовал весь армянский народ, в том числе и диаспора - собирая огромные суммы денег для поддержки Советской Армии, потому что опасность угрожала нашей государственности», - сказал Армен Саркисян.

Президент отметил, что то же произошло и во время Арцахской войны, та было и во время Апрельской войны. В минуту опасности сплотился весь армянский народ, нацелившись только на победу.

После военного марша для ветеранов по традиции был организован палаточный обед, в котором участвовали и высокопоставленныечиновники Армении.