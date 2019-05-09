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Тройной праздник отметили военным маршем в парке Победы


Победу  в Великой Отечественной войне и годовщину освобождения Шуши в Ереване отметили  военным маршем в парке Победы. Рано утром Парк Победы посетили президент Армении Армен Саркисян, КатоликосВсех Армян Гарегин II, мэр Еревана АйкМарутян, члены правительства, парламента и ветераны общественных деятелей. Они кланялись цветы к Вечному огню Мемориала Неизвестного солдата, воздав дань памяти павших.

Как  передает Арменпресс, президент Армен Саркисян в  беседе с журналистами  поздравил с праздником,   отметив, что  в достижении майских побед свой  вклад внесла не  только армия, но и народы.

«Наши победы особенные, ибо это -  наши национальные победы. Если  вернуться  на 100 лет назад – к Сардарабаду, Баш-Апарану,  Первой Республике, то мы увидим, что это были  национальные победы, потому что сражалась не только армянская армия, но и весь народ. То же  было и во время Второй мировой войны. 300 тысяч человек из Армении отправились на фронт, 600 тысяч армян - из Советского Союза, но в победе  участвовал весь армянский народ, в том числе и  диаспора - собирая огромные суммы денег для поддержки Советской Армии, потому что   опасность угрожала    нашей государственности», - сказал Армен Саркисян.

Президент отметил, что то же  произошло и во время Арцахской войны, та  было и  во время Апрельской войны. В  минуту  опасности  сплотился весь армянский народ, нацелившись только на  победу.   

После военного марша  для ветеранов по традиции был организован палаточный  обед, в котором  участвовали и  высокопоставленныечиновники Армении.

 




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