В Армении автодороги проходимы — 9 мая Дилижанский тоннель будет закрыт с 10:00 часов

По данным на 08:00 часов, в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве ЧС РА, в связи со строительными работами 9 мая Дилижанский тоннель будет закрыт с 10:00 часов.

С 30 июня 2018г. по 9 мая с.г. на 139-м км дороги Ереван-Мегри (близ города Вайк) идут строительные работы, в связи с чем отрезок в 200 м односторонне открыт для всех типов автомобилей.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.