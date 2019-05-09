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В Армении автодороги проходимы — 9 мая Дилижанский тоннель будет закрыт с 10:00 часов


По данным на 08:00 часов, в Армении автодороги проходимы.

Как  сообщили Арменпресс  в Министерстве ЧС РА, в  связи со строительными работами 9 мая Дилижанский  тоннель будет закрыт с 10:00  часов.

С 30 июня 2018г.  по 9 мая  с.г. на 139-м км  дороги Ереван-Мегри (близ города  Вайк) идут строительные  работы, в  связи с чем отрезок  в 200 м односторонне открыт для  всех типов  автомобилей. 

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.




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