Освобождение Шуши стало победой единой силы, свободолюбивого духа и непоколебимой воли армянского народа — Бако Саакян

9 мая Президент Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем Победы, 27-летием Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной борьбы!

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны!

От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы, 27-летием Армии обороны Республики Арцах и освобождения Шуши! Это славный тройной праздник, который объединяет все поколения нашего народа, армянство в разных странах мира.

9 мая с чувством безграничной гордости и признательности мы празднуем славную победу, одержанную нашими дедами и отцами в Великой Отечественной войне. В истории сохранились их беспрецедентные подвиги и храбрость, самоотверженная преданность родине и родному народу, что и унаследовало и усвоило как лучший урок патриотизма наше поколение.

Следуя их героическому примеру, в 1992 году мы вместе с нашими братьями и сестрами из Армении и Диаспоры не колеблясь взяли в руки оружие и все, как один,встали на защиту родины, создали в условиях навязанной нам войны армию обороны, освободили город-крепость Шуши. Это была победа единой силы, свободолюбивого духа и непоколебимой воли армянского народа.

Эти победы сегодня крепко хранят наши отважные сыны, с честью продолжая святое дело своих героических предков.

Дорогие друзья!

Этот праздничный майский день полон как безграничного ликования и восторга, так и глубокой боли и скорби. Мы помним и славим всех наших героев, которые пожертвовали своей жизнью ради независимости и свободы родины. Пусть они обретут бессмертие с появлением на свет каждого родившегося на родине ребенка, с каждым обустроенным населенным пунктом, с зажигающимся в каждом очаге огнем.

Вновь поздравляю весь наш народ с этим героическим праздником и желаю мира, благополучия и новых побед!»