Президент Арцаха встретил в аэропорту Степанакерта Премьер-министра РА Никола Пашиняна с супругой
9 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с супругой Анаит Саакян встретил в аэропорту г.Степанакерта Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян, прибывших в Арцах в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 27-летию создания Армии обороны Республики Арцах и освобождения г. Шуши.
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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