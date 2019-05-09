Мы должны сегодня создавать прочные основы завтрашних успехов – поздравительное послание Президента Республики Армена Саркисяна по случаю Праздника Победы и Мира, Дня освобождения Шуши

Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю тройного праздника - Праздника Победы и Мира, Дня освобождения Шуши.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником Победы и Мира и Днём освобождения Шуши!

Поздравляю наших сестёр и братьев из Диаспоры, тех, кто активно участвовал в борьбе с фашизмом, затем - в обороне Арцаха.

Мир и победа, как ценности, - являются важной гарантией жизни и развития для народов и государств.

Одержанная почти 75 лет назад во Второй мировой войне усилиями также 600 тысяч наших соотечественников победа против фашизма принесла миру мир. А 27 лет назад историческим освобождением Шуши мы смогли победоносно переломить ход Арцахской войны.

Тысячи наших соотечественников погибли на пути достижения побед и утверждения мира.

Преклоняюсь перед их негасимой памятью.

Уважаемые соотечественники!

Мы не должны удовлетворяться лишь констатацией достижений прошлого. Мы должны побеждать также в настоящем и во всех сферах, сегодня создавать прочные основы завтрашних успехов. Чтобы противостоять сегодняшним вызовам, мы должны одерживать победы мысли - предлагать идеи и воплощать их в жизнь в армии и в гражданской жизни, на границе и в тылу, в труде и в экономике, в культуре и в науке.

В Арцахской войне и во время овеянного славой освобождения Шуши победила наша единая сила Армении, Арцаха и Диаспоры, сила армян. Мы должны приложить все усилия, чтобы наше единство всегда было нерушимым, чтобы наши победы были непрерывными, чтобы нерушимым был мир в Армении и Арцахе.

Вновь поздравляю с майскими праздниками, желаю всем нам новых побед, а нашей стране и народу – мира и развития».