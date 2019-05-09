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Премьер-министр Армении поздравил с Тройным праздником


Премьер-министр Армении  Никол Пашинян на своей  странице в Facebook поздравил с Тройным праздником.

Как  передает Арменпресс, премьер разместил фотографию своих детей на фоне  памятника – символа  Арцаха  «Мы и наши горы», сопроводив  фото записью:

«Поздравляем армянский  народ и особо – героический  народ Арцаха со славным Тройным праздником.

Дорогие  арцахцы, мы  любим вас, гордимся вами, преклоняемся перед вами.

Склоняем головы перед памятью наших святых Мучеников».




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