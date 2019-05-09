Премьер-министр Армении поздравил с Тройным праздником

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook поздравил с Тройным праздником.

Как передает Арменпресс, премьер разместил фотографию своих детей на фоне памятника – символа Арцаха «Мы и наши горы», сопроводив фото записью:

«Поздравляем армянский народ и особо – героический народ Арцаха со славным Тройным праздником.

Дорогие арцахцы, мы любим вас, гордимся вами, преклоняемся перед вами.

Склоняем головы перед памятью наших святых Мучеников».