Европейские индексы - 08-05-19
МОСКВА, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.72% и составил 12179.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.40% и составил 5417.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7271.00 пункта, а российский RTSI снизился на 0.39% и составил 1233.05 пункта.
- 10:45 Европейские индексы - 08-05-19
- 10:44 Цены на цветные металлы - 08-05-19
- 10:43 Цены на драгоценные металлы снизились - 08-05-19
- 10:41 Цены на нефть снизились - 08-05-19
- 10:40 Американские индексы - 08-05-19
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