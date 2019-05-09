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Цены на цветные металлы - 08-05-19


ЛОНДОН, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.08% и составила 1800.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 6126.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.53% и составила 1868.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.21% и составила 12025.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.38% и составила 19450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.81% и составила 2664.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.




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