Цены на цветные металлы - 08-05-19

ЛОНДОН, 9 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.08% и составила 1800.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 6126.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.53% и составила 1868.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.21% и составила 12025.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.38% и составила 19450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.81% и составила 2664.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.