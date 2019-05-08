РФ проинформировала генсека ОБСЕ об итогах встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве

Россия проинформировала генсека ОБСЕ об итогах встречи в Москве 15 апреля министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию и принятом на ней совместном заявлении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

“По результатам московской встречи зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Речь идет о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности, во время сельскохозяйственных работ, допуске родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон, и готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ”, - отметила Захарова.

Она также добавила, что со своей стороны генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорно-карабахскому урегулированию.