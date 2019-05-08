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Главы МИД Армении, Греции и Кипра в начале июня приведут первую трехстороннюю встречу


В Ереване 8 мая состоялась трехсторонняя встреча Армения-Греция-Кипр по подготовке первой трехсторонней встречи министров иностранных дел 4 июня в Никосии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, греческую - глава генерального директората МИД Греции по политическим вопросам Теодорос Георгакелос, а кипрскую - генеральный директор МИД Кипра по политическим вопросам Джордж Хакалли.

Был обсужден широкий круг вопросов, представляющих интерес для трех стран, была уточнена повестка дня встречи министров в Никосии.

Стороны выразили удовлетворение уровнем существующего между тремя странами политического диалога и приветствовали инициативу по переходу с двустороннего уровня на трехсторонний формат. Была подчеркнута важность сотрудничества и взаимопомощи между тремя дружественными странами в многосторонних форматах и международных платформах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду региональных, европейских и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны представили последние события во внешнеполитической сфере.

В тот же день греческая и кипрская делегации посетили Мемориал жертвам Геноцида армян, почтили память жертв Геноцида армян, а также Музей-институт Геноцида армян.




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